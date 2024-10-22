Грузовик Geely попал в Книгу рекордов Гиннеса
Производитель Geely сообщил, что флагманской модели тяжелого грузовика на новой энергии, спирто-водородному тягачу Yuan Yuan Xinghan H удалось побить результат предыдущего рекордсмена. Как отмечается, автомобиль при полной загрузке 42 тонны проехал 1522,9 км, при этом общий расход метанола составил около 787 литров, передает Ixbt.com.
Средний расход метанола на 100 километров - около 51,7 литра. Так, стоимость одного километра составляет около 14 центов. Yuanxing Xinghan H имеет следующие габариты: 7000 х 2550 х 3920 мм, колесная база составляет 4400 мм.
Модель оснащена 600-сильной силовой уставкой и аккумулятором емкостью 117,52 кВт•ч. Емкость метаноловых баков составляет 400 и 520 л. Максимальная скорость - 120 км/ч.
Ранее «Известия» со ссылкой на российский офис марки сообщили, что стоимость бизнес-седана Geely Preface в России начинается от 3 млн рублей. Автомобиль будет представлен на рынке в двух комплектациях.