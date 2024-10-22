Грузовик Geely попал в Книгу рекордов Гиннеса

Производитель Geely сообщил, что флагманской модели тяжелого грузовика на новой энергии, спирто-водородному тягачу Yuan Yuan Xinghan H удалось побить результат предыдущего рекордсмена. Как отмечается, автомобиль при полной загрузке 42 тонны проехал 1522,9 км, при этом общий расход метанола составил около 787 литров, передает Ixbt.com.

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Средний расход метанола на 100 километров - около 51,7 литра. Так, стоимость одного километра составляет около 14 центов. Yuanxing Xinghan H имеет следующие габариты: 7000 х 2550 х 3920 мм, колесная база составляет 4400 мм.

Модель оснащена 600-сильной силовой уставкой и аккумулятором емкостью 117,52 кВт•ч. Емкость метаноловых баков составляет 400 и 520 л. Максимальная скорость - 120 км/ч.

Ранее «Известия» со ссылкой на российский офис марки сообщили, что стоимость бизнес-седана Geely Preface в России начинается от 3 млн рублей. Автомобиль будет представлен на рынке в двух комплектациях.