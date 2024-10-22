Audi превратила снятый с производства A2 в электромобиль линейки e-tron

Модель, которой не было: Audi показала уникальный A2 e-tron. Модель A2 впервые дебютировала в 1997 году во Франкфурте в статусе концепт-кара — это был ответ Audi на тренд тех времен на даунсайзинг. Серийная версия вышла на рынок два года спустя, и стала главным конкурентом Mercedes-Benz A-Class. Однако машина оказалась нерентабельной, компания теряла по семь с половиной тысяч евро на каждом проданном экземпляре, так что в 2005 году производство свернул. Сейчас Audi отмечает 25-летний юбилей A2 и подготовила к этому событию шоу-кар.

© Motor.ru

Motor1.com публикует фотографии электрического Audi A2 e-tron — такой версии у оригинальной модели, конечно, не существовало, однако вот так бы она выглядела. У A2 e-tron светящаяся эмблема Audi на капоте и крышке багажника, а также слегка осовремененная оптика и скрытые дверные ручки — собственно, на этом внешние отличия и заканчиваются.

© Motor1.com, Audi

© Motor1.com, Audi

© Motor1.com, Audi

© Motor1.com, Audi

В движение хэтчбек приводит электрическая силовая установка, однако подробности о ней не приводятся.

Оригинальный 3,8-метровый хэтчбек отличался от прочих супермини того времени: у него были алюминиевый кузов на алюминиевом шасси, расход топлива на уровне трех литров на 100 километров, трансформируемый салон с вместительным багажником и «несъемный» капот — иными словами, отрыть его было нельзя. Для различных манипуляций вроде проверки/долива технических жидкостей откидывалась панель фальшрадиаторной решетки, открывая доступ к нужным горловинам.

Планы на модели у Audi были амбициозные: планировалось продавать по 60 тысяч A2 в год. Однако этого так и не случилось — лучшим годом для компакта стал 2000-й, когда удалось реализовать 49,3 тысячи, а в 2005-м его сняли с конвейера. Общий тираж составил 176 377 экземпляров.