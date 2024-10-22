Названы самые крепкие и неприхотливые иномарки с пробегом до 1 млн рублей

ТОП-4 надежных иномарок за 800 тыс. рублей в России.

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Эксперты Autonews.ru перечислили наиболее надёжные иномарки с пробегом в сегменте до 1 млн рублей. От 700 тыс. до 800 тыс. рублей составляет стоимость автомобилей Datsun mi-DO и on-DO 2017–2020 годов выпуска с бензиновыми движками мощностью 87 и 106 л. с., а также с МКП и АКП. Агрегатная база надёжна и проверена годами.

Среди недостатков слабые опорные подшипники стоек, рулевые тяги и катушки зажигания, часто выходят из строя кислородный и температурный датчики. В сумму до 800. тыс. рублей укладываются авто с пробегом 30-60 тыс. км, а количество собственников в большинстве своём ограничивается двумя отметками в ПТС. Также за 700–800 тыс. рублей на вторичке представлен широкий ассортимент Mitsubishi Lancer десятого поколения в различных модификациях с бензиновыми моторами рабочим объемом 1,5 литра, 1,8 литра и 2,0 литра.

В среднем, пробег таких машин составляет 200 тыс. км и выше. У экземпляров 2010–2012 годов сменилось не более двух владельцев. В числе минусов слабый ресурс рулевой рейки, втулок переднего и заднего стабилизаторов, а также проблемы с электрикой. Renault Logan российской сборки является одной из самых надёжных в своём сегменте.

Имеются в виду машины второго поколения после рестайлинга, выпущенные в 2016–2019 годах. У автомобиля просто неубиваемая подвеска. Связка 1,6-литрового бензинового силового агрегата с МКП также славится ресурсными способностями. Видимо, поэтому при пробегах от 80 тыс. до 120 тыс. км от таких автомобилей не спешат отказываться владельцы. Их среднее количество по техпаспорту не превышает двух.

Среди минусов модели недостаточный ресурс термостата, передних ступичных подшипников и стоек стабилизатора, появление трещин на расширительном бачке, а также проблемы с лампами наружных световых приборов, которые часто перегорают. Ранее «За рулем» сообщал, что хорошо знакомая Skoda теперь доступна в России по цене Lada Vesta.