Россия стала третьей в Европе по продажам машин. Данные Европейской ассоциации автопроизводителей говорят о том, что российский автомобильный рынок потерял вторую позицию, но сохранил место в лидерах, занимая третью строчку по результатам реализации в сентябре.

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Лидером рейтинга стала Великобритания, где в первый месяц осени было продано 275 239 машин, что на 1% больше, чем в сентябре прошлого года. Месяцем ранее она была только третьей. В Британском обществе автопроизводителей и автодилеров этот рост объясняют традиционными высокими продажами в этом месяце из-за смены идентификатора на местных номерных знаках.

Второе место у Германии, где было продано 208 848 единиц, что на 7% меньше, чем в тот же период 2023 года. В Ассоциации автомобильной промышленности Германии объясняют снижение продаж общей неблагоприятной ситуацией в экономике.

Россия занимает третью позицию в рейтинге. По данным агентства «АВТОСТАТ», в сентябре в нашей стране было продано 150 879 новых машин, что почти на 37% больше сентября прошлого года. Эксперты констатировали новый рекорд с мая 2021 года, который объясняется введением новой шкалы утильсбора, введённого с 1 октября.

На четвёртом месте Франция – 139 002 проданных автомобилей с падением объёмов реализации на 11,1%. Пятая позиция у Италии — 121 725 машин, что меньше прошлогоднего показателя почти на 11%.