Четыре очень редких Aston Martin хотят продать одним лотом

Компания Aston Martin выставила на продажу коллекцию из четырех редких суперкаров. Все они построены в сотрудничестве с ателье Zagato и были выпущены мелкими сериями. Например, Vanquish Zagato Shooting Brake разошелся в количестве 99 штук, а Vanquish Zagato Speedster — только 28. Самый редкий из квартета — DBS GT Zagato. Таких купе было построено всего 19.

© Motor.ru

Реставрационный центр Aston Martin Works, занимающий цеха бывшего сборочного предприятия в Ньюпорте Пагнелле, внезапно выставил на продажу квартет коллекционных моделей, созданных в сотрудничестве с ателье Zagato. Каждая выпущена лимитированным тиражом и сама по себе стоит целое состояние. Набор включает Vanquish Zagato Speedster, Zagato Volante, Zagato Shooting Brake и редчайший DBS GT Zagato. Последних было сделано всего 19, и обычно их продают в паре с винтажным DB4 GT Zagato Continuation как часть DBZ Centenary Collection.

© Aston Martin

© Aston Martin

© Aston Martin

Построенное на базе DBS Superleggera купе отличается цельной углепластиковой крышей, другими кузовными панелями и решеткой радиатора с подвижными «чешуйками». Под капотом — битурбодвигатель V12 5.2, мощность которого увеличена с 725 до 770 лошадиных сил. В свою очередь, машины из линейки Vanquish Zagato оснащены атмосферным бензиновым двигателем V12 5.9 с отдачей 600 лошадиных сил, поскольку имеют в своей основе предыдущий Vanquish S.

© Aston Martin

© Aston Martin

© Aston Martin

© Aston Martin

© Aston Martin

© Aston Martin

Серия была анонсирована в 2016 году и со временем разрослась до четырех моделей: шутинг-брейка, купе, кабриолета и спидстера. Тираж первых трех составил 99 экземпляров, спидстера — всего 28. Автомобили роднят композитные панели кузова, двухрычажные подвески «по кругу» с адаптивными амортизаторами, ну и, конечно, цена. Шутинг-брейки стоят около полумиллиона долларов, на менее практичном спидстере можно сэкономить тысяч сто. Во сколько Aston Martin Works оценил четыре двухдверки, расскажут при личном обращении.