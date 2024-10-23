Ученые придумали систему, предсказывающую поломки автомобилей

В Московском авиационном институте (МАИ) ученые разработали программу, которая предсказывает возможные отказы техники. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

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По словам разработчика системы, доцента кафедры «Вычислительные машины, системы и сети» Романа Кима, принцип работы можно проиллюстрировать на примере перегорающей лампочки. Перед тем, как перегореть, лампа накаливания начинает моргать, горит ярче либо тускнеет.

«Точно так же и с автомобилями: существует ряд критических параметров, которые сигнализируют о будущей поломке, и если нам удастся обнаружить такое сочетание в еще работающих машинах, то мы сможем предсказать скорую поломку и своевременно ее устранить», — сказал Ким.

По словам разработчиков, такую систему в будущем можно применить не только для автомобилей, но и для других видов транспорта.

До этого исследователи из Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова разработали клей, который пригоден для строительства дорог из любого подручного материала.

«Новое связующее соединит в монолит различные компоненты — пески, супеси, глины, мелкие каменные фракции и крупные булыжники. Изготовленный таким образом блок толщиной в 40–60 мм может без труда выдерживать проезжающий по нему легковой автомобиль», — говорится в сообщении.

Клей позволит производить оперативный ремонт дорог общего назначения. Кроме того, состав позволяет построить дорогу, которая сама биодеградирует через некоторое время после того, как в ней отпала надобность.