В Россию привезли новый Toyota 4Runner

Похоже, что новый Toyota 4Runner, признанный экспертами из Штатов самым надежным автомобилем мира, даже с учетом «серых» поставок может стать дефицитом. Если еще месяц назад на классифайдах продавалось несколько таких машин, то сейчас только одна — за 11 550 000 рублей, выяснили «Автоновости дня».

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За эти деньги внедорожник 2023 года выпуска продает крупный дилер из Санкт-Петербурга. Он представлен в дорогой «оффроудной» версии TRD Pro, которая отличается мощным сварным багажником на крыше и глубоко переработанной подвеской с 2,5-дюймовыми амортизаторами Fox и специальными пружинами TRD, позволяющими водителю еще увереннее чувствовать себя на любом покрытии и даже там, где нет никаких дорог.

В комплектацию такого «Фораннера» должны входить адаптивный круиз-контроль, многозонный климат-контроль, люк в крыше, подогрев передних сидений, бесключевой доступ с функцией запуска двигателя с кнопки, мультимедийный комплекс со встроенной навигацией и спутниковым радио, системы контроля давления в шинах и мониторинга «мертвых» зон, премиальная акустика и многое другое.

По «технике» всё знакомо: это 4,0-литровый атмосферный двигатель V6 мощностью 273 л.с., работающий в сочетании с классическим пятиступенчатым «автоматом» и «честным» полным приводом, дополненным «раздаткой» и понижающим рядом передач.

Ранее сообщалось, что Toyota 4Runner стал самым надежным автомобилем в мире по версии авторитетного американского журнала Consumer Reports. Он занял первое место в его рейтинге, опередив Toyota Camry и RAV4, Subaru Forester и другие модели, которые всегда славились надежностью и неприхотливостью.