Названы 18 аналогов вездехода «Шерп»

Конструкция бортоповоротных вездеходов известна уже давно, но массовое распространение подобные машины получили с появлением вездехода «Шерп».

© Carakoom

Разработанный в конце 2000-х годов изобретателем Алексеем Гарагшьяном, его производство стартовало в 2015 году сначала в Санкт-Петербурге, а затем и в Киеве. В феврале 2022 года украинская компания отозвала патент на выпуск «Шерпа» в России, но производство в Санкт-Петербурге продолжилось: с новыми поставщиками и под новым названием «Архант».

В настоящее время оригинальный «Шерп» был модифицирован и стал называться Sherp N, а на его базе производят различную спецтехнику, включая пожарный вездеход и реанимобиль. И даже сочленённый внедорожный автобус.

Популярность вездехода «Шерп» породила множество аналогов, некоторые из которых по ряду параметров превзошли оригинал. Попробуем собрать все их в этой статье, а в конце вас ждет наш ТОП 5 вездеходов данной компоновки.

BigBo

«Это не Шерп», — во всех публикациях заявляли создатели. BigBo родом из Костромы был представлен в 2018 году на выставке «Охота и рыболовство на Руси».

Одним из основных отличий BigBo от «Шерпа» был бензиновый двигатель Hyundai с автоматической коробкой передач и свой редуктор управления бортповоротом. Позже трансмиссию почти полностью копировали с «Шерпа». Интересный внешний вид с панорамным остеклением оказался не практичен в условиях бездорожья.

Применение АКПП также стало спорным решением, ведь найти на севере бензиновую заправку намного сложнее, чем дизельную. К тому же такая коробка в суровых условиях будет гораздо капризнее, чем «механика».

«Шрек»

Вездеход «Шрек» был собран в единственном экземпляре по образу и подобию «Шерпа». Именно он стал абсолютным чемпионом в трофи-рейде «Вездеход-трофи 2019».

Кузов «Шрека» немного длиннее, чем у «Шерпа» для того, чтобы внутри было удобнее ночевать. Весит 1750 кг. Оснащён двигателем Kubota 1505t, коробкой передач от Лады Гранты и главной передачей от ГАЗ-71.

«Зелёный»

Ещё один самодельный вездеход с необычным названием «Зелёный». Он выставлялся на выставке «Вездеходер-2019» и участвовал в «Вездеход-трофи». Изготовление вездехода курировал и консультировал сам Алексей Гарагашьян.

Тут установлен 1,6-литровый двигатель от ВАЗ-2115, «вазовская» механическая коробка передач, а передача крутящего момента осуществляется при помощи цепей. Вездеход весит всего 1300 кг.

«Сталкер»

Вездеход с необычной немного мультяшной внешностью и гидрообъёмной трансмиссией, что довольно редко встречается на подобных вездеходах.

2,2-литровый дизель Kubota вращает колёса не напрямую через коробку передач, а крутит гидромотор, который по магистралям высокого давления воздействует на гидромоторы, а те уже вращают колёса.

Подвески у него никакой нет: все неровности сглаживаются огромными шинами. Максимальная скорость – лишь 35 км/ч.

Thor

Вездеход Thor выпускают на Украине и, несмотря на его схожесть с «Шерпом», создатели отрицают всяческую связь с ним.

Он использует бескамерные шины низкого давления размером 1640х640-24″ и тот же бортповоротный принцип, что и «Шерп». Кузов сделан не из металла, а из стекловолокна.

Интересен выбор силового агрегата: это 2-литровый турбированный бензиновый мотор General Motors мощностью 200 лошадиных сил (у «Шерпа» всего 44,3 л.с.). Коробка передач – автоматическая.

«Север»

Выпускается мелкосерийно в Северодвинске. У него стеклопластиковый кузов, а часть узлов взято от ГАЗ-71, включая главную передачу и бортовые редукторы. Управление как на тракторе двумя рычагами.

Он весит достаточно много – 2350 кг, а на выбор предложат дизельные двигатели Kubota v1505-t или Kubota V2403MT. Внешне вездеход «Север» выглядит довольно схоже с «Шерпом». Стоит около 7 млн рублей.

«Феникс» (ШС-04-02)

Ещё один вездеход с бортповоротным шасси производится в Кургане по индивидуальным заказам. Он оснащён бензиновым двигателем ВАЗ-21126 и автоматической коробкой передач Jatco JF414E.

Выглядит немного топорно, как военная разработка. Используются шины размером 1450х500-24. Грузоподъёмность – 700 кг. Может работать с прицепами.

Tracker

Этот вездеход производят в Екатеринбурге. Выпуск стартовал в 2021 году в небольшой частной мастерской.

Tracker внешне выглядит, как рестайлинговый «Шерп», но и по механической части тут, к сожалению, ничего нового, за исключением небольших доработок. Управление и трансмиссия идентичны.

С технической точки зрения тоже всё довольно привычно: двигатель Kubota v1505-t и цепной привод.

«Лесник Турист МД»

Это относительно новая разработка известной компании «Лесник» из Вологды. В основе лежит герметичная рама-лодка, позволяющая вездеходу плавать.

На выбор предложат либо бензиновый мотор ВАЗ-21114, либо китайский дизель Quanchai QC480. Первый можно оснастить автоматической коробкой передач, второй – только с механикой.

Передача крутящего момента осуществляется при помощи карданной передачи блок бортповорота собственной конструкции, а далее уже цепями на колеса. Кузов может быть с тентованным верхом или со стеклопластиковой крышей.

«Триумф»

Разработка Михаила Боровикова из Вологды. Изначально производился под названием «Боровичок» в небольшом гараже, но затем его сменили на «Триумф» из-за большого количества нареканий к качеству изготовления и соответственно плохих отзывов.

Его главная особенность – нет цепных передач: крутящий момент на блок бортповорота и на колёса передаётся при помощи карданных валов и двух главных передач.

Бортовые редукторы и две главных передачи – от ГАЗ-71. Двигатель – Kubota или контрактный Volkswagen. Кузов стеклопластиковый. За счет этого вездеход весит много для этого класса 2450 кг.

«Шторм»

Вездеход «Шторм» — это разработка вологодской компании «Егерь», ранее известной своими «переломками».

Сами создатели позиционируют его как бюджетный бортповоротный вездеход. Цена должна была быть от 1,6 до 2 млн рублей для базовой модели.

Но, кажется, дело до производства не дошло: «Шторм» так и остался в виде единственного прототипа, а информация о нём с официального сайта пропала.

«Архант L»

После отделения отечественного представительства компании «Шерп» от украинского собственника вездеходы стали продавать в России под новым именем – «Архант». В семейство «Архант» входит «Архант N» (о нём ниже) и более простой и лёгкий вариант «Архант L», предназначенный для бюджетного сегмента рынка.

При разработке новой машины, представленной в 2022 году, инженеры руководствовались философией минимализма - «ничего лишнего», сохраняя при этом все достоинства конструкции легендарных вездеходов.

У него нет КУНГа, вместо которого используется мягкий тентовый верх, покрывающий жёсткий каркас безопасности, защищающий от опрокидывания. В движение он приводится 49-сильным дизельным двигателем, обеспечивающим расход топлива 7-9 литров на 100 км.

BRO

Ассоциация «Жукофф Гараж» долгое время занималась тюнингом вездеходов ШЕРП. Однако недавно они решили, что просто переделывать чужие машины недостаточно, и начали создавать свои собственные. За основу они взяли надежный вездеход Тайфун, а вернее почти полностью его скопировали в части трансмиссии.

Сейчас они представляют три модификации бортоповоротных вездеходов: дизельный, гибридный и электрический.

В дизельном варианте используется привычный мотор Kubota, а в гибридной и электрической версиях – силовая установка от Nissan Leaf. Запас хода электрической версии зависит от емкости батареи.

А теперь наш ТОП 5 аналогов «Шерпа», которые не только не хуже, но и во многом переплюнули оригинал!

5 — AG 20

На пятое место мы поместили двадцатый по счёту вездеход от создателя оригинального «Шерпа» Алексея Гарагшьяна, который получил название AG20 и был представлен в 2019 году.

Однако запустить первые продажи получилось гораздо позже из-за проблем с подрядчиками. Позже появилась версия под названием AG30, по сути это тот же вездеход, но выпускается Иркутской компанией.

Он может перевозить 4-5 человек. AG получил новый достаточно сложный механизм поворота с гидравлическим управлением, коробчатую стальную раму, коробку от ВАЗа, цепной привод в масляной ванне и штурвальное управление на пневмоприводе.

Вездеход достаточно новый, поэтому говорить о его надежности рано.

В движение он приводится 1,5-литровым дизелем Kubota мощностью 44,3 л.с. Может плавать со скоростью до 6 км/ч. Максимальная скорость на дороге – 35 км/ч.

4 — «Хан» / «Шатун»

Особенность этого вездехода заключается в том, что он может не только поворачивать, подтормаживая колёса одного из бортов, но и функционировать как настоящая «переломка». Однако этот функционал сильно утяжеляет конструкцию.

Изначально назывался «Шатун», но впоследствии создатели разошлись, что в итоге вылилось к появлению модернизированного вездехода «Хан».

Он весит около 2,5 тонны и оснащён двигателем Kubota V2403MT объемом 2,4 литра, механической коробкой передач Renault и мостами УАЗ «Спайсер».

3 — «Калужанин» СК-21

Этот «невзрачный» вездеход может легко остаться незамеченным. Однако за его угловатыми формами скрывается весьма интересная конструкция.

Помимо гидравлического привода, он оснащён функцией дистанционного управления, позволяющей оператору управлять вездеходом на расстоянии до 5 километров.

Вся гидравлика здесь отечественного производства. Изначально вездеход предназначается исключительно в промышленном исполнении, но по заказу готовы сделать и для частных лиц.

2 — «Архант N»

«Архант N» – новое название украинского ШЕРПа для России. Оснащён электронным 3-цилиндровым корейским двигателем Doosan D18 мощностью 55 л.с. Раньше ставились простые очень надежные японские дизели Kubota. Агрегатируется двигатель с 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Максимальная пассажировместимость составляет 7 человек. Грузоподъёмность вездехода достигает 1 тонны. Есть возможность оборудовать его кондиционером.

Среди интересных вариантов – 10-колёсный двухзвенный сочленённый вездеход «Архант N 10».

1 — ТАЙФУН

На первом месте в нашем рейтинге разместился вездеход ТАЙФУН, выпускаемый с 2015 года заводом из Санкт-Петербурга.

Компания отличается особым подходом к качеству изготовления, отделке салона и оснащению. Также владельцы и пользователи отмечают высокую надежность вездехода. Об этом можно найти много положительных отзывов в интернете.Компания имеет ряд патентов и уникальных разработок, обеспечивающих неповторимые характеристики.

Все агрегаты закреплены на пространственной раме, интегрированной в алюминиевый кузов, выполненной из высокопрочной двухфазной шведской стали DOCOL. Многие системы дублируются для максимальной надежности и автономности.

На выбор есть моторы Kubota, Caterpillar, Mercedes мощностью от 44 до 200 л.с. Максимальная пассажировместимость составляет 8 человек. Грузоподъёмность вездехода достигает 1,2 тонны.

Стоимость начинается до 6 миллионов рублей и доходит до 15 миллионов в хороших комплектациях.