Эксперт оценил последствия резкого сокращения количества парковок во дворах

Для стимулирования использования общественного транспорта вместо личного в России планируют сократить количество парковочных мест около домов. Однако вряд ли эта мера окажется эффективной – она не заставит жителей отказаться от автомобилей, а вот и без того актуальная проблема с нехваткой парковок усугубится, предупредил в беседе с 360.ru автоюрист Дмитрий Славнов.

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Если парковки около домов уберут, то оставлять машины россияне начнут где попало. Владельцы авто будут стремиться «застолбить» себе место, не воспринимая вопросы комфорта других людей.

«И вот начнется такое: я запарковался, я место нашел, и мне плевать на всех. Это, как мне кажется, приведет непосредственно к этому, а не к тому, что «я сейчас пойду, продам свою машину и пересяду на автобус». Нет, такого не будет», — убежден Славнов.

Отказ россиян от общественного транспорта в пользу личного вполне объясним, так как он удобнее в разы по многим аспектам. Даже развивающийся каршеринг не способен заменить личную машину. А взятые на прокат автомобили в любом случае тоже нужно где-то парковать, поэтому планы по снижения числа парковок создадут много проблем, заключил автоюрист.

Напомним, в России к 2026 году намерены сократить количество парковок около жилых домов. Соответствующую «дорожную карту» внес в правительство Минстрой. Документ предполагает внедрение платных паркингов в регионах с одновременным сокращением парковок рядом с многоэтажными жилыми комплексами экономкласса. В случае одобрения вступить в силу изменения могут в 2026 году.