Новый Passport станет самой подготовленной к бездорожью моделью Honda

Компания Honda рассказала об оснащении нового Passport TrailSport. Самая внедорожная модель марки стандартно будет оснащена шинами внешним диаметром 31 дюйм, плюс получит набор камер TrailWatch от «Пилота», которая позволит уменьшить количество «мертвых зон».

© Motor.ru

Оффроуд-версия TrailSport, появившаяся у нынешнего Honda Passport в 2021 году, заявлена и для кроссовера нового поколения. Как выглядит такая машина, мы уже видели. Теперь пришло время узнать, чем TrailSport будет отличаться от обычного «Паспорта». А отличий, как всегда, хватает. Это и особые 18-дюймовые колеса с шинами на 31 дюйм, и оранжевые буксированные проушины, и набор камер TrailWatch.

© Honda

© Honda

Систему уже используют на Pilot. Она состоит из четырех камер — передней, задней, боковой и с обзором на 360 градусов — и позволяет заглядывать в «мертвые зоны», например видеть край дороги, спуска или границы колеи. Видео транслируется на центральный экран, причем в случае с Passport оно будет дополнено динамическими направляющими, указывающими траекторию движения колес и габариты кузова.

© Honda

© Honda

Помимо этого, новому Passport обещана широкая линейка фирменных аксессуаров. Она будет включать силовые подножки, алюминиевые защитные пластины переднего бампера и разнообразные приспособления для крепления грузов — те же крючки Molle. Под капотом кроссовера следующего поколения пропишется модернизированный бензиновый «атмосферник» V6 3.5 в паре с десятидиапазонным автоматом. Привод будет полным, i-VTM4 второй генерации с активным управлением вектором тяги.