Электромобили «Амберавто А5» российской сборки появились на Wildberries

Российские электрокары «Амберавто А5» продаются на Wildberries. Как выяснил «Автостат», на маркетплейсе представлен дилерский центр NEMO (New Energy Motors), который выставил на продажу три электрокара российской сборки в разных цветах — черном, серебристом и белом. Стоят они все 3 399 000 рублей, что соответствует цене модели, озвученной в феврале этого года. Приобрести «Амберавто А5» можно в Москве, Московской области, Нижнем Новгороде и некоторых городах Владимирской области.

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Электроседан «Амберавто А5», который калининградский завод «Автотор» выпускает под собственным брендом, дебютировал в начале этого года, а в продажу поступил летом. Модель представляет собой слегка перелицованный китайский JMEV GSE (также известный как Yi). В движение его приводит 160-сильный электромотор, установленный на передней оси, который питает аккумулятор на 60,2 киловатт-часа. На одном заряде батареи электромобиль проезжает 520 километров.

Что же касается покупки электромобиля на Wildberries, то покупателю придется дополнительно оплатить доставку — например, жителям Москвы она обойдется в 70 тысяч рублей. Оплата происходит по безналичному расчету до того, как машина поступит покупателю. После прохождения оплаты с ним свяжется менеджер для заключения договора купли-продаже и уточнения места доставки.

В дальнейшем модельная линейка «Амберавто» расширится. До конца 2024 года может дебютировать электрический хэтчбек А3, он же китайский JMEV EV3. У него 49-сильный электромотор, который запитывается от аккумулятора емкостью 31,2 киловатт-часа, а запас хода без подзарядки составляет 320 километров. Еще одной новинкой станет ситикар L7.