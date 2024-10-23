В Австрии уходят с молотка автомашины нарушителей скоростного режима

В Австрии из 133 временно снятых с эксплуатации автомобилей за значительное превышение скорости, 13 уже не вернутся к своим владельцам. Одному из водителей пришлось наблюдать, как его Peugot 208 был продан на аукционе, сообщает газета Kronen Zeitung.

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Ранее СМИ писали о 20-летнем жителе Вены, который попрощается со своим новым BMW. Молодой человек разогнался в центре города до 80 километров в час. У него были временные права, так как он должен пройти переподготовку. Водитель вложил тысячи евро, чтобы оспорить решение, вынесенное административным судом. Однако все было напрасно. Автомобиль будет продан с аукциона.

Примерно такая же история случилась с 17-летним жителем Зальцбурга. Он превысил разрешенную скорость на автотрассе вдвое.

Австрийские власти серьезно взялись за наведение порядка на дорогах. Водители-нарушители могут лишиться своих автомобилей за нарушение скоростного режима. Соответствующее решение принял Национальный совет в июле прошлого года.

У людей, которые едут со скоростью свыше 60 км/ч в городской черте и 70 км/ч по пересеченной местности, автомобиль может быть изъят. При превышении скорости более чем на 80 км/ч в городе или 90 км/ч на открытой местности даже однократное нарушение может привести к изъятию транспортного средства.