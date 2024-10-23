В Швейцарии сделали хэтчбек с цельнолитым пластиковым кузовом

Швейцарская компания Softcar из города Фрибур представила забавный электрический хэтчбек с пластиковым кузовом на несущей скейтборд-платформе, причём кузов этот сменный, на платформу можно установить любую надстройку. Производство дебютной модели Softcar должно начаться в следующем году.

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Компанию Softcar основал инженер и предприниматель Жан-Люк Тулье, он хочет выпускать простые и долговечные электромобили модульной конструкции. В виде концепта Softcar был представлен ещё в 2015 году, но только на прошлой неделе в рамках Парижского автосалона была показана готовая к производству версия.

Softcar — это электрический квадрицикл класса L7e массой 640 кг, который в отличие от большинства конкурентов вмещает не двух человек, а четырёх — во всяком случае, в кузове хэтчбек с большими сдвигающимися вверх боковыми дверьми. Кузов цельнолитой, изготовленный из некоего революционного полимера. Помимо показанного на фотографиях кузова хэтчбек на несущую платформу можно установить любой другой тип кузова, спроектированный в заданных габаритах, — купе, пикап, кабриолет, пляжный багги, коммерческий фургон и проч.

В конструкции Softcar используется всего 1800 компонентов против 45 000 у обычного легкового автомобиля. Собираться Softcar будет на собственной микрофабрике компании мощностью 5000 машин в год, при этом она готова продать лицензию на производство своих квадрициклов всем желающим и организовать это производство в любом месте под ключ.

Рассчётный срок службы каждого экземпляра Softcar — 25-30 лет, ведь кузов не ржавеет, а большинство компонентов технической начинки можно заменить в гаражных условиях. После окончания срока службы электромобиль может быть полностью переработан, то есть его материалы будут пригодны для вторичного использования.

Единственный электромотор у Softcar расположен на задней оси, его пиковая мощность — 30 кВт (41 л.с.), постоянная — 15 кВт (20 л.с.). Максимальная скорость ограничена на отметке 90 км/ч. Ёмкость батареи — 8 либо 15 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 100 и 200 км соответственно. За доплату будет предложен некий бензиновый двигатель для подзарядки батареи на борту, он увеличит запас хода до 400 км.

В целом концепцию Softcar можно было бы назвать интересной, если бы не цена — от 23 000 евро! За такие деньги можно купить уже полноценный электромобиль — например, Dacia Spring в топовой комплектации Extreme за 19 900 евро.