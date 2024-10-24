Jaecoo и Omoda рассказали о будущих новинках для России

Jaecoo и Omoda рассказали о новинках для рынка РФ. В конце 2024 и начале 2025 года китайские компании привезут на российский рынок несколько новых и обновлённых кроссоверов. Об это представители брендов сообщили редакции Quto.ru. Первым в нашей стране появится обновлённый кросс-купе Omoda C5, старт продаж которого состоится до конца года. В первой половине 2025-го запланировано начало продаж флагманского Omoda C7 и новейшего паркетника Jaecoo J5.

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По предварительным данным, от актуальной версии рестайлинговый С5 будут отличать новые бамперы, а также доработанная решётка радиатора, модернизированная светотехника и колёсные диски в новом дизайне. Ожидается, что салон также будет переработан, но никаких подробностей пока нет.

Новый Omoda C7 станет самой крупной и дорогой моделью в линейке, а россиянам машина будет предложена с пятиместным салоном в версиях с передним и полным приводом. Оснащаться она будет бензиновым двигателем на 186 сил и 275 Нм момента.

Что касается Jaecoo J5, то его мировая премьера состоялась в Китае минувшим летом. Внешне новинка напоминает уже представленный в России J7, но станет заметно компактнее, а под её капотом разместится 1,6-литровый турбомотор.

Одной из «фишек» модели станет возможность буксировки прицепа, а отметка о возможности установки фаркопа появится в ОТТС. Кроме того, машина обзаведётся специальной ступенькой для домашних животных.