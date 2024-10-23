Представлена обновленная версия Vauxhall Mokka

Обновленная версия Vauxhall Mokka была представлена накануне официального анонса. Изображение модели появилось вместе с полными характеристиками и информацией о новых функциях мультимедийной системы. Внешние изменения минимальны: обновленный передний бампер, новая световая подпись для фар и задних фонарей, а также аэродинамические колесные диски, специально для электрической версии Mokka Electric.

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Одним из заметных нововведений стало появление черной акцентной линии, проходящей от капота до задней части автомобиля, что придает модели более выразительный вид. В интерьере все модели получили двойной 10-дюймовый дисплей, а также поддержку беспроводных Apple CarPlay и Android Auto. Мультимедийная система позволяет пользователям настраивать интерфейс через виджеты, а в некоторых комплектациях появится искусственный интеллект ChatGPT, который поможет с выбором маршрутов и рекомендациями. Как сообщают журналисты SPEEDME.RU, интерьер также был переработан с использованием экологичных материалов, а консоль получила матовое серебряное покрытие.

Моторная гамма была упрощена: теперь базовая версия начинается с 1,2-литрового турбированного бензинового двигателя мощностью 134 л.с. Гибридная модификация получила тот же двигатель, дополненный 28-сильным электромотором и автоматической коробкой передач с двойным сцеплением. Электрическая версия Mokka Electric оснащена аккумулятором на 54 кВт/ч и электродвигателем на 154 л.с., что обеспечивает запас хода до 400 км.