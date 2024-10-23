Представлена обновленная версия Vauxhall Mokka

Обновленная версия Vauxhall Mokka
Обновленная версия Vauxhall Mokka была представлена накануне официального анонса. Изображение модели появилось вместе с полными характеристиками и информацией о новых функциях мультимедийной системы. Внешние изменения минимальны: обновленный передний бампер, новая световая подпись для фар и задних фонарей, а также аэродинамические колесные диски, специально для электрической версии Mokka Electric.
Одним из заметных нововведений стало появление черной акцентной линии, проходящей от капота до задней части автомобиля, что придает модели более выразительный вид. В интерьере все модели получили двойной 10-дюймовый дисплей, а также поддержку беспроводных Apple CarPlay и Android Auto. Мультимедийная система позволяет пользователям настраивать интерфейс через виджеты, а в некоторых комплектациях появится искусственный интеллект ChatGPT, который поможет с выбором маршрутов и рекомендациями. Как сообщают журналисты SPEEDME.RU, интерьер также был переработан с использованием экологичных материалов, а консоль получила матовое серебряное покрытие.
Моторная гамма была упрощена: теперь базовая версия начинается с 1,2-литрового турбированного бензинового двигателя мощностью 134 л.с. Гибридная модификация получила тот же двигатель, дополненный 28-сильным электромотором и автоматической коробкой передач с двойным сцеплением. Электрическая версия Mokka Electric оснащена аккумулятором на 54 кВт/ч и электродвигателем на 154 л.с., что обеспечивает запас хода до 400 км.