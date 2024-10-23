Представлен новый Volkswagen ID. Buzz 2025 модельного года

Volkswagen вновь воскрешает легендарный микроавтобус в новом, электрическом обличье. ID. Buzz — это современная интерпретация культового автомобиля, предлагающая выбор между одним и двумя моторами, а также батареей на 91 кВт/ч.

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Модель с задним приводом развивает мощность в 282 л.с., в то время как полноприводная версия 4Motion демонстрирует 335 л.с. Однако запас хода оставляет желать лучшего: для заднеприводного варианта он составляет всего 376 км, а для полноприводного — 372 км. При наличии зарядной станции мощностью 200 кВт можно восстановить батарею с 10% до 80% всего за 26 минут.

Что касается стоимости, то новый Volkswagen ID. Buzz 2025 становится менее доступным по сравнению с предшественниками. Базовая комплектация Pro S стартует с 61 545 долларов (примерно 5 971 000 рублей), а Pro S Plus обойдется в 65 045 долларов (около 6 309 000 рублей) за версию с задним приводом и 69 545 долларов (примерно 6 747 000 рублей) за полноприводную. Топовая версия 1st Edition доступна за 67 045 долларов (примерно 6 501 000 рублей) для заднеприводной модификации и 71 545 долларов (около 6 939 000 рублей) для версии 4Motion.

Внутри автомобиль оснащен 12,9-дюймовым центральным дисплеем, подогреваемыми передними сиденьями, трехзонным климат-контролем и множеством USB-портов, что делает его комфортным для пассажиров, отметили журналисты 32CARS.RU.