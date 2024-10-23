Сразу после новогоднего боя курантов водителей ждет неприятный сюрприз

Госдума спешно принимает новые акцизы на бензин и дизельное топливо. В июле прошлого года президент Владимир Путин подписал поправки в Федеральный закон от 31.07.2023 № 389-ФЗ, согласно которым была утверждена индексация акцизов на топливо на ближайшие три года — с 2024 по 2026 год. Повышение акцизов было утверждено на уровне 4% на все три года.

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В январе текущего года вместо 4% ставка выросла на 4,9%. С 1 января 2025 года она вырастет в несколько раз — до 16%.

30 сентября 2024 года в Госдуму был внесён объёмный законопроект, которым утверждаются параметры бюджета и налоговой системы на 2025 и последующие годы. В документе прописано значительно увеличение акцизов на бензин и дизельное топливо с 1 января 2025 года.

Уже 17 октября депутаты приняли его в первом чтении. Отмечается, что вместо положенных 30 дней до второго чтения, поправки и замечания к документу принимали всего 3 дня – до вечера 20 октября. В ближайшее время документ, с высокой вероятностью, будет принят во втором и третьем (окончательном) чтениях.

Таким образом, с нового года автомобильный бензин 5-го экологического класса будет стоить 17 088 рублей за тонну (рост на 14%), а дизельное топливо - 12 120 рублей за тонну (рост на 16%). При этом на 2026 и 2027 годы пока осталась прежняя плановая индексация на 4%.

Цена российского топлива формируется как раз на основе акцизов, налогов и сборов. Розничные цены зачастую более зависимы именно от этих показателей.