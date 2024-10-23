Пропавший в Англии автомобиль премиум-класса нашли в Сибири

Сотрудники Интерпола обнаружили в столице Иркутской области премиальный кроссовер, похищенный у жителя Великобритании. Автомобиль находился в международном розыске.

© Land Rover

Иномарку начали тщательно проверять благодаря бдительности инспектора ГИБДД, который усомнился в законности пребывания авто на территории Российской Федерации.

Выяснилось, что правоохранители Соединенного Королевства расследуют уголовное дело об угоне Land Rover Discovery Sport, он объявлен в розыск сотрудниками Интерпола, рассказали в областном главке МВД.

Как показала экспертиза, номера кузова и движка кроссовера не перебиты и являются оригинальными. Машина помещена на специальную площадку для арестованных автомобилей.

Полиция Иркутска уже связалась с британскими коллегами по каналам Интерпола, чтобы вернуть кроссовер владельцу.