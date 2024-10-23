Появились официальные фото нового кроссовера Geely Cowboys за 1,35 млн рублей

Новый кроссовер Geely Cowboys за 1,35 млн рублей сняли на официальные фото
Вслед за тизерами китайская марка распространила полноценные фотографии нового кроссовера Geely Cowboy, созданного на базе модели Icon. Главные отличия - брутальный внешний вид по аналогии с экспедиционными внедорожниками и ряд "умных" решений для тех, кто любит активный отдых.
Geely Cowboy получил двухцветный окрас кузова с чёрными корпусами зеркал и дверными ручками. Основных цвета четыре: белый, зелёный, песчаный и серый. По кругу - ребристый пластиковый обвес, включающий серебристые накладки на бамперы.
Из дополнительного оснащения "Ковбою" достался экспедиционный багажник на крышу - выдерживает 50 кг и имеет площадь 1,3 м², опциональная светодиодная рампа, контейнер на задней стойке, а также перфорированный "ранец" на пятой двери, предназначенный для складирования промокших зонтов, грязной обуви и всего того, чем бы не хотелось пачкать салон.
Из-за нового обвеса и аксессуаров выросли габариты автомобиля: длина - 4442 мм (+92 мм по сравнению с исходным Geely Icon), ширина - 1860 мм (+45мм). Высота выросла значительнее - до 1770 мм (+150 мм), и вряд ли этого добились только лишь благодаря новым колёсам большего диаметра - скорее всего, Cowboy получил новые компоненты подвески.
Каким внедорожником не хотелось бы казаться Geely Cowboy, но по сути он остаётся "паркетником" с передним приводом.
Двигатель у новинки стандартный, как у Icon: 181-сильная турбочетвёрка объёмом 1.5 литра. Официально трансмиссия не названа, но вряд ли в пару мотору подобрали что-то иное, кроме как 7-ступенчатый "робот" с двумя мокрыми сцеплениями.
Цены на Geely Icon и сроки выхода кроссовера на рынок не объявлены, но китайские СМИ пишут, что стоимость новинки не превышает 100 тысяч юаней. Купить Geely Icon в КНР можно за 97-130 тысяч юаней (1,32-1,76 млн рублей).
Накануне "РГ" рассказывала о новом кроссовере Geely Galaxy Starship 7 с расходом 4,95 литра.