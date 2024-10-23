Появились официальные фото нового кроссовера Geely Cowboys за 1,35 млн рублей

Вслед за тизерами китайская марка распространила полноценные фотографии нового кроссовера Geely Cowboy, созданного на базе модели Icon. Главные отличия - брутальный внешний вид по аналогии с экспедиционными внедорожниками и ряд "умных" решений для тех, кто любит активный отдых.

© Российская Газета

Geely Cowboy получил двухцветный окрас кузова с чёрными корпусами зеркал и дверными ручками. Основных цвета четыре: белый, зелёный, песчаный и серый. По кругу - ребристый пластиковый обвес, включающий серебристые накладки на бамперы.

© Российская Газета

Из дополнительного оснащения "Ковбою" достался экспедиционный багажник на крышу - выдерживает 50 кг и имеет площадь 1,3 м², опциональная светодиодная рампа, контейнер на задней стойке, а также перфорированный "ранец" на пятой двери, предназначенный для складирования промокших зонтов, грязной обуви и всего того, чем бы не хотелось пачкать салон.

Из-за нового обвеса и аксессуаров выросли габариты автомобиля: длина - 4442 мм (+92 мм по сравнению с исходным Geely Icon), ширина - 1860 мм (+45мм). Высота выросла значительнее - до 1770 мм (+150 мм), и вряд ли этого добились только лишь благодаря новым колёсам большего диаметра - скорее всего, Cowboy получил новые компоненты подвески.

© Российская Газета

Каким внедорожником не хотелось бы казаться Geely Cowboy, но по сути он остаётся "паркетником" с передним приводом.

Двигатель у новинки стандартный, как у Icon: 181-сильная турбочетвёрка объёмом 1.5 литра. Официально трансмиссия не названа, но вряд ли в пару мотору подобрали что-то иное, кроме как 7-ступенчатый "робот" с двумя мокрыми сцеплениями.

Цены на Geely Icon и сроки выхода кроссовера на рынок не объявлены, но китайские СМИ пишут, что стоимость новинки не превышает 100 тысяч юаней. Купить Geely Icon в КНР можно за 97-130 тысяч юаней (1,32-1,76 млн рублей).

Накануне "РГ" рассказывала о новом кроссовере Geely Galaxy Starship 7 с расходом 4,95 литра.