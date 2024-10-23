Названы самые популярные в России автомобили с пробегом в сентябре

Как рассказали "Российской газете" эксперты автомобильной системы Pango Cars, в сентябре 2024 года российские автолюбители среди автомобилей с пробегом чаще всего покупали отечественную Lada. На долю этой марки пришлось 13,9% от всех продаж в данной категории. Годом ранее, в сентябре 2023 года, российский бренд занимал третье место c долей 11,9%. На втором и третьем местах с небольшим отрывом от лидера расположились бренды из Южной Кореи Kia (13,1%) и Hyundai (11,3%). За год сумел отличиться китайский бренд Chery, который с 12 позиции (2,7%) поднялся на седьмую (4,5%).

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Самыми популярными моделями стали Kio Rio, Hyundai Solaris и Lada Vesta.

"В сентябре спрос на авто с пробегом был выше, чем месяцем ранее. При том, что в сентябре, как правило, происходит затишье. Люди старались успеть приобрести автомобиль до повышения роста ставки, которую повысил Банк России 13 сентября", - комментирует "РГ" пресс-служба федеральной автомобильной экосистемы Pango Cars.

В сентябре 2024 года чаще всего покупали авто с пробегом от 500 тысяч до 1 млн рублей. Их доля составила 33% от всех продаж. При этом почти четверть (23%) купленных машин были куплены в диапазоне от 1 млн до 1,5 млн рублей, 18% - до 500 тысяч рублей и 14% - от 1,5 млн до 2 млн рублей. Ненамного меньше всего было куплено автомобилей с пробегом стоимостью более чем 2 млн рублей - 12%.

В первый месяц осени чаще всего покупали седаны и внедорожники, их доля составила по 35% на каждый сегмент. Далее по популярности по-прежнему остается пятидверный хэтчбэк (20%).

Почти четверть автолюбителей в сентябре чаще всего приобретали легковое транспортное средство с пробегом от 100 тысяч до 150 тысяч км (23%), затем по популярности идут авто с пробегом от 50 тысяч до 100 тысяч км - 21%. Каждый пятый предпочитал покупку с пробегом от 150 тысяч до 200 тысяч км (20%). С пробегом до 50 тысяч км и от 200 тысяч до 250 тысяч - по 14%. Наименьшей популярностью пользовались авто с пробегом более 250 тысяч км - 11%.