Эксперты рассказали, какие кроссоверы из КНР лучше адаптированы к морозам

Эксперты, опрошенные "Российской газетой", рассказали о том, какие кроссоверы из КНР лучше всего справляются с морозами.

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По словам директора розничных продаж АГ "Авилон" Ильи Петрова, все китайские автопроизводители, которые присутствуют на российском рынке, уже адаптировали свои модели к нашей зиме.

"В какие-то модели были добавлены зимние опции - подогрев сидений, зеркал, руля, лобового стекла, в каких-то - увеличены объемы бачков стеклоомывателей и емкости аккумуляторных батарей. Среди них можно отметить производителей Chery, Jetour, Omoda, Exeed, Jaecoo, Tank и другие. Жители мегаполисов спокойно могут рассматривать как моноприводные, так и AWD модели. Автомобилистам, которые любят путешествия и активный отдых, стоит, конечно же, присмотреться к полноприводным моделям или их версиям. Прошедшая суровая зима показала, что основные причины, по которым не заводится автомобиль в морозы, такие же, как были у европейских, корейских и японских производителей. Это редкие поездки, в следствии чего разряжается АКБ, заправка топливом сомнительного качества или не соответствующее зимнему госту по вязкости, непрофессионально установленные охранные системы, которые разряжают аккумулятор за 2-3 дня простоя", - отметил Петров.

Эксперты ГК АвтоСпецЦентр выделили конкретные модели. По их словам, отлично подготовлены к холодам Haval H6, Geely Tugella, Chery Tiggo 8 Pro. В то же время в ГК "Автодом" отмечают Haval F7 и Geely Atlas.

Специалисты добавляют, что эксплуатация автомобилей зимой требует особого подхода. Нужно убедиться, что все технические жидкости имеют необходимые зимние характеристики. Антифриз, масло и тормозная жидкость должны быть рассчитаны на зимние погодные условия, незамерзающая жидкость для омывателя стекол - проверена на морозоустойчивость, чтобы она не замерзла в бачке и форсунках.

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