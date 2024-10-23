Названо количество камер в Москве, которые фиксируют телефон за рулем

Число камер, фиксирующих телефон в руках водителя, выросло в Москве на треть. Фиксация водителей с телефоном за рулём началась в 2020 году, и тогда таких комплексов было всего восемь. К началу 2022 года число камер выросло в разы — до 362.

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В настоящий момент в Москве 519 комплексов камер, которые фиксируют водителей с телефоном за рулём. Таким образом, их количество увеличилось более чем на треть за 2,5 года.

Размер штрафа, который в автоматическом режиме получают и физические, и юридические лица, являющиеся собственниками транспортного средства, — 1 500 рублей. На это взыскание распространяется скидка 50% при быстрой оплате в течение 20 дней.

В ЦОДД напомнили, что штраф за телефон распространяется не только на разговор по нему, но и за наличие гаджета в руках водителя. «Согласно пункту 2.7 правил дорожного движения, водителю запрещается пользоваться во время движения телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук», — поясняли там.

Ранее стало известно, что авторынок России перестал быть вторым в Европе. Данные Европейской ассоциации автопроизводителей говорят о том, что российский автомобильный рынок потерял вторую позицию, но сохранил место в лидерах, занимая третью строчку по результатам реализации в сентябре. Стоит напомнить, что ещё в июне наша страна занимала пятое место в европейском рейтинге продаж, в июле — уже третье, в августе — второе.