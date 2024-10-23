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В Совфеде одобрили законопроект, увеличивающий срок обжалования штрафов ГИБДД

Совет Федерации на пленарном заседании 23 октября одобрил законопроект об увеличении срока обжалования штрафов ГИБДД. Об этом говорится на сайте Совфеда. Теперь срок обжалования будет исчисляться не сутками, а днями.

В Совфеде одобрили законопроект, увеличивающий срок обжалования штрафов ГИБДД
© РИА «Новости»

Согласно поправкам в статью 30.3 КоАП, жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение 10 дней, а не суток со дня вручения или получения копии постановления.

В случае, если окончание срока будет выпадать на нерабочий день, он будет переноситься на первый после него рабочий день.

До того президент России Владимир Путин подписал закон о лишении прав на срок до полутора лет за скрытые номера на автомобиле.

Согласно документу, наказание за управление транспортным средством с государственными регистрационными знаками, оборудованными с применением устройств, препятствующих их идентификации либо позволяющих их видоизменить или скрыть, будет составлять от 1 до 1,5 года лишения водительских прав. В настоящее время за такое нарушение предусмотрен штраф в 5 тыс. рублей или лишение прав на срок 1-3 месяца.

Также введено лишение водительских прав на срок до 1,5 года за повторное управление автомобилем без номерных знаков.

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