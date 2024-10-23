Эксперты объяснили, когда владеть электромобилем станет выгоднее, чем авто с ДВС

Аналитики американского инвестбанка Goldman Sachs спрогнозировали, что в ближайшее время стоимость владения электромобилем будут сравнимы с издержками на автомобиль с двигателем внутреннего сгорания. Это может произойти уже к 2026 году. Причина - существенное (примерно в два раза) удешевление аккумуляторных батарей. Несколькими годами ранее подобные прогнозы давали Financial Times и Boston Consulting Group (BCG).

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Как рассказал порталу "АвтоВзгляд" член общественного совета при Ространснадзоре Михаил Якимов, будущее - за электрокарами. Их конструкция, система управления и безопасности устроены значительно проще, чем у классических автомобилей. Однако не решена проблема с хранением запаса энергии, стоимостью, долговечностью и утилизацией аккумуляторной батареи. Разработчики пока не приблизились к показателям двигателей внутреннего сгорания.

Эксперт полагает, что в целом ограничения касаются лишь химических технологий получения энергии. И лишь вопрос времени, когда он решится. Генеральный директор сети зарядных станций Artis Владислав Мазов уточняет, что увеличение емкости и качества батарей повысит срок службы и дальность хода электрокаров, сократит эксплуатационные расходы. Когда подешевеют аккумуляторы, снизится и общая стоимость владения машиной. Возможно, в отдельных регионах издержки владения электромобилем и авто на ДВС сравняются к 2026 году. Но на российском рынке иная ситуация.

Эксперт уточняет, что электрокары в нашей стране пока не пользуются сравнимым с классическими автомобилями спросом. У многих популярных маток нет официальных дилерских центров, таможенные пошлины высокие, плюс повысились ставки утильсбора. Все это приводит к тому, что цена на электромобили оказывается значительно выше. Но их владельцы меньше тратят на техобслуживание. Плюс к этому, к 2026-му в России увеличится количество и качество зарядной инфраструктуры. Это позволит увеличить число владельцев электрокаров. Также важную роль будут играть госсубсидии и поддержка инициатив электрификации транспортной сети.

Пока среднестатистическому российскому автолюбителю выгоднее приобрести классический автомобиль. Однако со временем ситуация изменится, уверены эксперты.