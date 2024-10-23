Great Wall разрабатывает мощный мотор V8 объемом 4,0 литра

В Great Wall подтвердили разработку мощного четырехлитрового мотора V8. По словам председателя китайской компании Вэя Цзяньцзюня, презентация нового силового агрегата, который превзойдет по мощности нынешнюю трехлитровую «шестерку», состоится в апреле или мае следующего года. Устанавливать такой двигатель будут на флагманские внедорожники Great Wall, в частности, его получит Tank 800. Пока о новинке известно лишь то, что, скорее всего, это битурбированный агрегат, работающий по циклу Миллера.

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Портал «Китайские автомобили» предполагает, что первым новую четырехлитровую «восьмерку» получит полноразмерный внедорожник Tank 800, который в настоящее время проходит серию дорожных испытаний. Эту модель анонсировали еще в 2021 году, однако в продажу она до сих пор не поступила — по одной из версий, как раз потому, что для внедорожника разрабатывается подходящий двигатель. Причем ориентирована модификация с V8 будет в первую очередь на экспортные рынки.

Старт продаж Tank 800 в Китае состоится до конца 2024 года, а в 2025-м модель может появиться и за пределами страны. Не исключено, что она доберется и до России — ранее Great Wall запатентовала дизайн этого внедорожника, однако официальных заявлений о запуске «восьмисотого» на российском рынке пока не было.

Между тем, Great Wall продолжает работу над новой гибридной силовой установкой Hi4-Z, которой прочат отдачу на уровне 972 лошадиных сил. В ее состав войдут ДВС объемом два либо три литра и два электромотора на 292 и 327 лошадиных сил. Потенциально гибриды с такой установкой смогут разгоняться до «сотни» за четыре секунды, а запас хода на чистом электричестве составит 200 километров.

Иерархия моделей у Great Wall организована следующим образом: городские SUV (Wey 05, Wey 07, Haval H6, Haval F8), более проходимые автомобили Cross-Country (Haval Raptor, Haval H7 плюс будущие автомобили на платформе Hi4-Z), внедорожники (Tank 300, Tank 400, Tank 500, Tank 700, Haval H9), а также хардкорные внедорожники. Однако к последней категории ни одну машину пока не отнесли.