УАЗ подарит "Буханке" новую жизнь

Не секрет, что у старого грузового ряда (СГР), выпускаемого Ульяновским автозаводом, страдает геометрия кузовных панелей. Эту ситуацию в скором времени автопроизводитель исправит, пишет Quto.ru.

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Дочерняя компания "УАЗ-Техинструмент" провела ремонт оснастки, полностью заменив или восстановив рабочие части. Таким образом, оснастка обновилась на 90%.

"Модернизация оснастки позволит штампам обрести новый жизненный цикл, а производимым на её основе кузовным элементам гарантирует наиболее точное сопряжение", - пояснили на предприятии.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что УАЗ "Буханка" получила новый более тяговитый двигатель, а также ещё ряд улучшений, благодаря которым жизнеспособность внедорожников в сложнейших условиях выросла.