Стало известно об автомобильных предпочтениях Си Цзиньпина на БРИКС

Председатель КНР Си Цзиньпин предпочел китайский лимузин Hongqi для поездок по Казани, куда он прибыл на саммит межгосударственного объединения БРИКС, который проходит с 22 по 24 октября. Об этом стало известно РИА Новости.

Китайского лидера в аэропорту встречал автомобиль Hongqi, и на нем же он приехал на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

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Другие иностранные гости саммита, в частности, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент ЮАР Сирил Рамафоса и президент Нового банка развития Дилма Роуссефф предпочли автомобиль российского производства Aurus для поездок по Казани.