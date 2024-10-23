Тест-драйв Lada Aura. Она вам не Vesta Long!

Попытки сделать из моделей ВАЗ лимузины или лонг-версии периодически возникали в разное время. Удлиненные моделей Lada всегда были диковинкой и чем-то необычным. Очередная вариация удлиненного седана на базе Lada Vesta появилась в непростое для страны время. «Южный автомобиль» отправился на тест-драйв Lada Aura и выяснил, чем же хорош новый бизнес-седан и почему это отдельная модель, а не Lada Vesta Long.

© Lada

Первые попытки сделать из «Лады» лонг-версии начались еще в 1996 году, когда на заводе в Тольятти по индивидуальным заказам выпускали удлиненный седан ВАЗ-21109 «Консул». Растянутую «десятку» под частных лиц производили мелкими тиражами вплоть до 2006 года. Затем тему с растяжкой вазовских седанов отложили почти на деять лет. Вспомнили о ней в 2015 году, когда на базе Lada Vesta построили четыре седана Lada Vesta Signature. Но то были неловкие эксперименты, больше похожие на тюнинг. Теперь же на базе Lada Vesta создали полноценный седан D-класса без распилов кузова и дополнительных проставок.

Модель получила название Lada Aura и для производства ее кузовов были закуплены отдельные штампы. Таким образом новинка позиционируется не как растянутая на 25 сантиметров Lada Vesta, а как отдельная модель, но унифицированная с ней по узлам и агрегатам. Покупателями машины станут чиновники, различные ведомства и таксопарки. Часть тиража АвтоВАЗ обещает продавать частным лицам.

Место начальника

В АвтоВАЗе дали понять журналистам, что главное место в Lada Aura не за рулем, а на заднем диване. Машина создавалась с прицелом на тех, кто будет ездить сзади. Если сравнивать новинку с Lada Vesta, то у Aura появилось 244 новые детали. Крыша и двери на заводе штампуются целиком, а не свариваются по частям. Единственная вставка находится на днище автомобиля. Такими нехитрыми манипуляциями Lada Vesta превратилась в Lada Aura.

Распахиваю широкую заднюю дверь и попадаю на задний диван обтянутый качественной кожей наппа отечественного производства. Отделка салона может быть черного и белого цвета. Потолок при этом в машине белый тканевый. Для версий с черным салоном можно было обшить потолок черной тканью или хотя бы алькантарой. В производстве не так дорого, а выглядело бы солиднее и богаче.

Под массивные двери установлены усиленные петли, а сами они открываются на больший угол. В открытом положении эти огромные «калитки» можно зафиксировать под углом 22, 42 и 67 градусов. Закрываются двери благородно с тяжелым хлопком. Все благодаря дополнительной шумоизоляции.

Задний диван пока остался от Lada Vesta, но уже скоро АвтоВАЗ обещает версии с креслами аналогичными тем, который устанавливаются в роскошные модели Aurus. При моем росте 174 см сидеть на заднем диване удобно и просторно. Регулировок наклона спинки нет, на что во время тест-драйва пожаловались рослые коллеги-журналисты. Якобы, затекает спина. Мне же сидеть вполне комфортно. А еще понравились подушечки на подголовниках, такие же есть у более дорогих и премиальных автомобилей из недружественных стран. Такие подушечки планируют продавать в качестве отдельного аксессуара, так что можно будет установить практически на любую модель Lada.

В чиновничьих машинах салон будет кожаный, а вот в варианте под такси Lada Aura получит тканевый салон. Вообще вместе с креслами а-ля Aurus в дальнейшем неплохо было бы предоставить задним пассажирам складные столики, дефлекторы обдува и даже оттоманки. К услугам пассажира всего один слот USB и одноступенчатый подогрев сидения. У водителя при этом подогрев трехступенчатый, получается, что начальника немного обделили. Светлый салон в Aura выглядит наряднее, но не факт, что он будет более практичным. Можно было еще добавить цветовые вариации для кожи. В коричневом или рыжем цвете салон тоже смотрелся бы неплохо.

Место водителя

За рулем это все та же Lada Vesta, хотя руль этот и обшит дорогой кожей. В двухцветном исполнении баранка выглядит стильнее, чем чисто черная. Электрических регулировок водительского кресла так и не появилось, как и нет в Lada Aura климат-контроля. Пока машину оснащают кондиционером, но климат обещают уже в 2025 году.

По центру расположился большой 10-дюймовый планшет мультимедийной системы Lada Enjoy Pro с поддержкой сервисов «Яндекс» и голосовым помощником Алисой. Такой планшет будет только на топовых Lada Aura в базе машина получит семидюймовый тачскрин. К водительской посадке претензий нет. За рулем можно удобно устроиться, впрочем и в Lada Vesta за рулем сидеть комфортно.

В движении Во время вождения Lada Aura приятно отличается от Lada Vesta. В первую очередь в салоне гораздо тише благодаря улучшенной шумоизоляции. Однако в горах связка вариатора и двигателя 1,8 EVO на 122 лошадиные силы оказалась достаточно шумной. При затяжных подъемах двигатель напряжно рычит. На прямых отрезках претензий нет. Впрочем потребители и не будут использовать Lada Aura в горах, а для городских и трассовых условий эксплуатации машина не слишком шумная.

Система курсовой устойчивости и длинная база положительно сказались на управляемости. Машина рулится даже приятнее, чем Lada Vesta, а система ESC отлавливает все огрехи водителя. Плавность хода оказалась лучше Vesta. Инженеры АвтоВАЗа перенастроили подвеску и установили другие амортизаторы. Они настроены для езды как по разбитому асфальту, так и по хорошей дороге. Колеса у Lada Aura на 17-дюймов с оригинальным дизайном - выглядят стильно.

Сколько стоит

Комплектаций у Lada Aura всего две. Простая — Premier, а также топовая — Status. Двигатель у всех версий 1.8 EVO, который работает в паре вариатором от восточных партнеров. Механической коробки передач, а также младшего мотора 1,6 не предвидится. Стоит машина от 2,6 млн рублей за базовую версию и от 3 млн за максимальное исполнение. В качестве основных конкурентов называют множественных китайцев, среди которых Chery Arrizo 8, JAC J7, FAW Besturn B70 и российско-китайский лифтбек «Моквич 6».

Но если учитывать тот факт, что для госзакупок в приоритете машины отечественного производства, то конкурентом для Lada Aura остается только «Москвич 6». В защиту хочется сказать, что Lada Aura более понятный отечественному рынку и водителю автомобиль, как в плане эксплуатации, так и в плане обслуживания.

Машина определенно будет выгодна не только чиновникам, корпоративным паркам, но и при использовании в такси. Это недорогая в обслуживании машина в обслуживании. Например, стоимость ТО для Lada Aura за 300 000 километров пробега или три года эксплуатации обойдется в 305 000 рублей. Владение и обслуживание китайца обойдется в 1,5-2 раза дороже.