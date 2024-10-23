Jaguar построил два новых E‑type спустя полвека после окончания производства модели

Компания Jaguar выпустила два новых E‑type. Оба созданы по оригинальным чертежам для клиента из Юго-Восточной Азии и стилизованы под «прощальные» E-Type Series III Commemorative Edition образца 1974 года. В отделении Jaguar Classic использовали кузовные краски из соответствующей историческому периоду палитры, а также особые материалы: кожу, алюминий, перламутр и даже золото.

© Motor.ru

Представленная сегодня пара родстеров отмечает 50-летие с момента окончания производства E‑type. Для их создания отделение Jaguar Classic обратилось к оригинальным чертежам и сделала всё возможное, чтобы машины соответствовали Series I и одновременно отсылали к более поздним Series III Commemorative Edition. К проекту даже привлекли фирму Deakin & Francis, известного производителя аксессуаров класса премиум, дизайнеры которой изготовили логотипы из перламутра, серебра и 18-каратного золота.

© Jaguar

© Jaguar

© Jaguar

Оба родстера окрашены в оригинальные цвета из палитры E-Type 1974 года: зеленый Signet Green и черный Opal Black. Для отделки салона использована плетеная и обычная кожа Bridge of Weir, а также анодированный алюминий. Из металла сделана центральная консоль, на которой выгравирована схема E-Type Series I. Родстеры оснащены Bluetooth-магнитолой и подогревом лобового стекла. Под капотом — «шестерка» 3.8, дополненная электронным впрыском и пятиступенчатой «механикой» Jaguar Classic.

© Jaguar

© Jaguar

© Jaguar

Это немного отличается от оригинальной спецификации с карбюраторами и четырёхступенчатой коробкой передач. Отдача двигателя на новых старых E-Type неизвестна. У исходника было 259 лошадиных сил и 346 Нм крутящего момента, которых хватало, чтобы разогнаться спорткар до первой «сотни» за 6,9 секунды. Цена тоже не сообщается, хотя, скорее всего, речь идет о нескольких сотнях тысяч фунтов стерлингов.