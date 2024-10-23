Представен новый Skoda Fabia Rally2 by Cohete Suarez

Новый Skoda Fabia Rally2 by Cohete Suarez напоминает нам о настоящих хот-хэтчах из прошлого: маленьких, но мощных и быстрых.

© Carakoom

Это лимитированная версия, подготовленная испанским представительством Skoda в честь пилота Хосе Антонио Суареса – дважды чемпиона местного испанского раллийного чемпионата. Неудивительно, что Skoda Fabia Rally2 by Cohete Suarez щедро украшен логотипами пилота и аксессуарами на тему ралли: колесные диски OZ Racing Superturismo WRC, развитый задний спойлер, наклейки на дверях и крышке багажника.

К счастью, изменения не только визуальны. Под капотом Skoda Fabia Rally2 by Cohete Suarez установлен двигатель 1.5TSI, обычно развивающий 150 л.с., однако в этом случае он форсирован до 190 л.с. благодаря пакету повышения мощности от ABT Sportsline.

Также новинка получила заниженную подвеску (клиренс уменьшен на 15 мм) и спортивные шины Michelin. В салоне нашлось место для спортивного руля, сидений с чёрной отделкой, а также нескольких памятных вставок с надписями Rally2 и подписью пилота. Все по канонам хот-хэтчей!

В общей сложности планируется выпустить 100 автомобилей Skoda Fabia Rally2 by Cohete Suarez, которые будут стоить от 30 900 евро – довольно приемлемая цена за такой эксклюзивный «горячий» хэтчбек. Передача автомобилей клиентам начнётся уже в марте 2025 года.

Надеемся, что успех спецверсии Skoda Fabia Rally2 by Cohete Suarez сможет побудить компанию Skoda к введению похожей спортивной версии в линейку Skoda Fabia на постоянной основе, как это когда-то было с существованием Skoda Fabia vRS.