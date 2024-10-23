Эксперт одобрил идею по ограничению возраста для водителей электросамокатов

Для водителей электросамокатов необходимы права и возрастной ценз минимум 16 лет.

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Власти готовы увеличить до 16 лет минимальный возраст пользователей самокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Также предлагают сделать обязательным получение прав на управление этими транспортными средствами и запретить передвигаться СИМ по тротуарам и проезжей части, при создании необходимой инфраструктуры.

Такое предложение рассмотрели на совещании в Правительстве Минтранс, Минпромторг, МВД, Минцифры, Минюст и депутаты Госдумы.

Пётр Шкуматов, эксперт направления «Народный фронт. Аналитика», координатор движения «Синие ведерки»: