Самой продаваемой моделью в Европе снова стала Tesla Model Y

С наступлением осени европейцы стали предпочитать Tesla Model Y. Последний раз этот автомобиль был лучшим по продажам в Европе в марте 2024 года. Все остальные месяцы текущего года лидировал хэтчбек Dacia Sandero. В сентябре электрокроссовер Tesla Model Y был продан на европейском рынке 28 876 раз, что на 1% меньше, чем в сентябре прошлого года.

Второе место у Renault Clio, чьи объёмы реализации выросли на 3% и составили 20 708 единиц. На третью строчку с первого места опустился Dacia Sandero — продано 18 960 автомобилей, что на 2% меньше, чем в тот же период прошлого года.

В пятёрку также попали Volkswagen Tiguan — 17 670 продаж со значительным ростом на 30%. Kia Sportage завершила сентябрь с результатом 16 697 проданных машин, что на 15% больше прошлогодних показателей.

Следом идут Peugeot 208 — 16 350 единиц и падение на 26%, Volkswagen Golf — 15 776 единиц и уменьшение продаж на 19%, Toyota Yaris Cross — 15 714 единиц и рост на 15%, Volkswagen Polo — 15 299 единиц и увеличение реализации на 12%, Ford Puma — 15 141 единиц и падение на 16%.

Ранее стало известно, на какие новые машины россияне потратились больше всего. За девять месяцев текущего года на покупку новых легковых машин россияне потратили 3,6 триллиона рублей, что на 73% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было потрачено 2,08 триллиона рублей.

Больше всего с начала 2024 года российские покупатели потратили на машины марок LADA и Geely — 416 миллиардов и 415 миллиардов рублей соответственно. На третьем месте — Haval с результатом 362 миллиарда рублей.