Внедорожник и пикап возрожденной марки Scout показали на новом тизере

Внедорожник и пикап возрожденной марки Scout: что о них известно. За сутки до премьеры, назначенной на 24 октября, Volkswagen поделился финальным тизерным изображением двух новинок. Они будут продаваться в США под возрожденным брендом Scout — в 60-80-е годы прошлого века он принадлежал International Harvester, а в 2021 году права на этот товарный знак перешли Volkswagen. Немецкий концерн решил использовать его для выпуска электрических моделей, которые смогут составить конкуренцию Jeep Wrangler и Gladiator в США.

© Motor.ru

Последний International Harvester Scout сошел с конвейера завода в Форт-Уэйне (штат Индиана) в 1980 году. Спустя почти полвека года Scout возвращается на рынок с двумя электрическими моделями, внедорожником и пикапом. В Volkswagen обещают, что Скауты новой волны сохранят дух оригинальных машин и будут ориентированы на езду по бездорожью.

На новом тизере можно рассмотреть силуэты обоих автомобилей: у них вертикальная радиаторная решетка, выступающий бампер и плоский капот в стиле Ford Bronco. Из-за слегка скошенной крыши и венчающего ее спойлера внедорожник отдаленно напоминает очертаниями Range Rover. Пикап в свою очередь имеет двухрядную кабину, вертикальное заднее окно и вместительную грузовую платформу. О силовой установке информации пока нет.

По данным СМИ, разработку «первенцев» марки поручили австрийской компании Magna Steyr — за это Volkswagen заплатил 450 миллионов евро. Производство электрических Scout начнется только в 2026 году, а цены на модели, по предварительным оценкам, будут начинаться от 50 тысяч долларов (4,8 миллиона рублей).