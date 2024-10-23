Mini рассекретила «заряженные» хэтчбек и кабриолет JCW

Новый «заряженный» MINI Cooper JCW разгоняется до «сотни» за 6,1 секунды. Этими и другими показателями поделилась компания MINI, которая полностью рассекретила хэтчбек и кабриолет в самой мощной модификации, традиционно получившей название John Cooper Works. И версия с обычной крышей, и с откидным верхом оснащены 231-сильной бензиновой «турбочетверкой» объемом 2,0 литра, которая работает в связке с преселективным «роботом».

У обеих новинок перенастроена подвеска, которая заточена на то, чтобы подарить водителю «ощущение картинга в сочетании с маневренностью». В числе других отличий от стандартного Cooper — красные тормозные суппорты, 17- либо 18-дюймовые диски, контрастная крыша и корпуса зеркал в цветах Chili Red или Jetblack, а также эксклюзивный серый оттенок кузова Copper Grey. У кабриолета крыша закрывается за 18 секунд на скорости до 30 километров в час, есть и возможность сдвинуть ее на 40 сантиметров на любой скорости.

© MINI

© MINI

© MINI

© MINI

© MINI

© MINI

© MINI

© MINI

В салоне — OLED-дисплей высокого разрешения, спортивный руль JCW, беспроводная зарядка для смартфона и возможность управления мультимедийной системой голосом. Заявлены двенадцать ультразвуковых датчиков, четыре камеры кругового обзора, система удержания автомобиля в полосе, ассистент парковки и навигационная система с трехмерной анимацией.

Неделей ранее были представлены «заряженные» MINI Cooper и Aceman JCW с электрической силовой установкой — самой мощной в семействе. Они получили 258-сильный электромотор, который обеспечивает максимальную скорость в 250 километров в час и разгон до «сотни» за 5,9 и 6,4 секунды соответственно.

Емкость батареи в обоих случаях одинаковая и составляет 54,2 киловатт-часа, запас хода при этом разнится: если «зеленый» Cooper JCW проезжает без подзарядки 371 километр, то Aceman JCW — лишь 355 километров.

Электрические версии JCW стоят от 42 350 евро (4,45 миллиона рублей) за Cooper Electric и от 45 450 евро (4,77 миллиона рублей) за Aceman JCW. Стоимость бензинового хэтчбека и кабриолета в модификации John Cooper Works пока не объявлена.