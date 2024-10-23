Ограничение скорости кикшеринговых самокатов в Москве резко сократило аварийность

В Москве за три месяца аварийность с участием электросамокатов в зоне проведения эксперимента по ограничению скорости снизилась на 48%. Особенно значительным оказалось снижение наездов на пешеходов – на 67%. Об этом со ссылкой на данные ЦОДД Москвы сообщает издание «Коммерсантъ» («Ъ»).

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Эксперимент по ограничению скорости прокатных электросамокатов стартовал 15 июля. На территории между Третьим транспортным кольцом и МКАД скорость была ограничена до 20 км/ч, а в парках и других «медленных» зонах — до 5-15 км/ч.

Власти Москвы планируют подвести официальные итоги эксперимента до конца года и обсудить возможность внедрения такой практики в других районах в 2025 году. Представители компании-оператора кикшеринга «МТС Юрент» отмечают, что снижение аварийности также наблюдается и внутри ТТК, где скорость не ограничивали, и связывают это с совокупностью мер по обучению правилам безопасного вождения и развитию велоинфраструктуры.

Однако глава «Союза пешеходов» Владимир Соколов выразил сомнение относительно представленных цифр, указав на стабильный рост аварийности с участием средств индивидуальной мобильности в городах в последние годы. Официальные данные МВД об аварийности с СИМ по всей стране должны быть представлены в отчете НЦ БДД за девять месяцев.