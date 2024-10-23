Представлен обновленный Opel Mokka

Компания Opel представила обновлённый Mokka. Кроссовер слегка изменился внешне, в частности, получил новую эмблему. Кроме того, ему пересмотрели салон и оснащение. Например, появилась новая медиасистема с голосовым управлением и поддержкой беспроводного подключения смартфонов. В гамме двигателей — бензиновая «турботройка» и две электрифициованные установки.

© Motor.ru

Обновленный Opel Mokka полностью отказался от хрома. Декор отныне исключительно чёрный, и это касается в том числе «дизайнерской линии», протянувшейся от капота через крышу к задней части кузова. Эмблема Blitz здесь такая же, как у Frontera, а ещё у кроссоверов одинаковая световая подпись фар и фонарей. Среди других изменений — слегка подкорректированный передний бампер и аэродинамические колеса (доступны только для Mokka Electric).

© Opel

Салон «Мокки» обещает визуальный детокс и акцент на экономию ресурсов. Вся тканевая обивка сделана из вторсырья. Кнопок на центральной консоли стало ещё меньше, а те, что остались, заимствованы у нового Opel Grandland. Стандартно кроссовер оснащен 10-дюймовой «приборкой» и таким же центральным дисплеем с кнопками-виджетами. Всё это можно настраивать по своему усмотрению и подгружать нужный профиль при автоматическом подключении смартфона.

© Opel

Навигационная система Mokka поддерживает загрузку обновлений «по воздуху» и благодаря ChatGPT изучает привычки владельца. Со временем она начнет заранее предлагать маршруты исходя из данных о предыдущих поездках, причем на электрическом Mokka Electric будет учитываться расположение зарядных станций. Для кроссовера заявлены беспроводная зарядка, разъемы USB-C и камера заднего вида с углом обзора 180 градусов.

© Opel

Начальные версии «Мокки» получат «турботройку» 1.2 мощностью 136 лошадиных сил. Также в гамме есть гибридная система на основе этого же агрегата в паре с «роботом» eDCT и полностью электрическая установка, развивающая 156 сил и 260 Нм момента. Запас хода такого кроссовера — до 403 километров.