«Ситимобил» не планирует повышать базовые тарифы на такси, однако цены будут подниматься автоматически. Об этом сообщил Агентству городских новостей «Москва» исполнительный директор сервисов для заказа такси «Ситимобил» и «Таксовичкоф» Дмитрий Коваленко.

«Базовые тарифы в настоящий момент повышать не планируем. Цены будут подниматься автоматически и далее, и на это есть несколько причин. Как мы комментировали ранее, текущая стоимость поездки является экономически необоснованой. Добавьте сюда кадровый голод на рынке такси и малое количество водителей, а также другие негативные факторы», – сказал Коваленко.

Ранее СМИ сообщили, что сервис «Яндекс Такси» с 25 октября повысит тарифы для столицы. Пока средняя цена поездки увеличится на 3–4%, однако эксперты уверены, что к концу 2024 года рост дойдет до 30–40%.