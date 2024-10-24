«Ситимобил» не планирует повышать базовые тарифы на такси
«Ситимобил» не планирует повышать базовые тарифы на такси, однако цены будут подниматься автоматически. Об этом сообщил Агентству городских новостей «Москва» исполнительный директор сервисов для заказа такси «Ситимобил» и «Таксовичкоф» Дмитрий Коваленко.
«Базовые тарифы в настоящий момент повышать не планируем. Цены будут подниматься автоматически и далее, и на это есть несколько причин. Как мы комментировали ранее, текущая стоимость поездки является экономически необоснованой. Добавьте сюда кадровый голод на рынке такси и малое количество водителей, а также другие негативные факторы», – сказал Коваленко.
Ранее СМИ сообщили, что сервис «Яндекс Такси» с 25 октября повысит тарифы для столицы. Пока средняя цена поездки увеличится на 3–4%, однако эксперты уверены, что к концу 2024 года рост дойдет до 30–40%.