Эксперт рассказал, что АвтоВАЗ работает над новой платформой для D-класса

Главный редактор "За рулём" Максим Кадаков в обзоре Lada Aura поведал о работе АвтоВАЗа над новой платформой для больших автомобилей.

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"А ещё АвтоВАЗ работает над принципиально иной большой платформой, на которой он будет создавать по-настоящему большие автомобили сегмента D", - сказал Максим Кадаков. Отметим, что это мнение эксперта, но не объявленные официально планы АвтоВАЗа.

Также Кадаков напомнил, что в российский концерн должен выпустить кроссовер на базе Lada Vesta с бомбовым дизайном, и 7-местный минивэн, концепт которого могут представить в 2025 году, но в производстве он появится не раньше, чем через три-четыре года.