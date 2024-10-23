Эксперт рассказал, что АвтоВАЗ работает над новой платформой для D-класса

Главред "ЗР" уверен, что АвтоВАЗ работает над новой платформой для Lada D-класса
Главный редактор "За рулём" Максим Кадаков в обзоре Lada Aura поведал о работе АвтоВАЗа над новой платформой для больших автомобилей.
"А ещё АвтоВАЗ работает над принципиально иной большой платформой, на которой он будет создавать по-настоящему большие автомобили сегмента D", - сказал Максим Кадаков.Отметим, что это мнение эксперта, но не объявленные официально планы АвтоВАЗа.
Также Кадаков напомнил, что в российский концерн должен выпустить кроссовер на базе Lada Vesta с бомбовым дизайном, и 7-местный минивэн, концепт которого могут представить в 2025 году, но в производстве он появится не раньше, чем через три-четыре года.