В России замечены в продаже новые Chevrolet Spark

В России появились в продаже новые Chevrolet Spark по цене от 1,64 млн рублей.

© За рулем

Знакомый россиянам хэтчбек Chevrolet Spark продолжают завозить в страну по параллельному импорту. Цены на автомобиль сейчас стартуют от 1,64 млн рублей. За такую сумму новый Spark 2022 г. в. за 3-7 недель привезет под заказ компания из Владивостока. Это будет версия с базовым 1,0-литровым мотором мощностью 75 л.с. и вариатором.

У автомомбиля отделанные экокожей сиденья, мультируль, бортовой компьютер, штатная магнитола с небольшим дисплеем, кондиционер и минимум один USB-порт для зарядки гаджетов. Chevrolet Spark с 1,3-литровым двигателем и АКП есть в наличии у дилеров в Тюмени и Воронеже. Эта версия стоит 1,7-1,78 млн рублей соответственно.