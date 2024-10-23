Exlantix ET прошел экстремальные тесты в России

В рамках Global User Summit новый премиальный кроссовер Exlantix ET был подвергнут серии строгих испытаний, подтверждающих его соответствие международным стандартам безопасности, таким как C-NCAP, E-NCAP, A-NCAP и L-CAP. Особое внимание в разработке уделялось защите аккумуляторной батареи, что критически важно для автомобилей с электрической и гибридной силовыми установками, пишет 32CARS.RU.

© Exlantix

Первое испытание направлено на тестирование защиты днища кроссовера. Exlantix ET с легкостью преодолел металлическое препятствие высотой 300 мм без каких-либо структурных повреждений благодаря усиленному корпусу из бесшовной горячедеформированной стали, рассчитанной на давление до 1300 МПа. Батарея автомобиля прошла тест без признаков задымления, возгорания или утечки электролита, подтверждая ее надежность.

Во втором испытании Exlantix ET подвергся тесту на прохождение водного препятствия, успешно преодолев брод глубиной 500 мм на скорости 5-10 км/ч. Испытание показало высокую герметичность салона и корпуса батареи, обеспечивая безопасность и комфорт для водителя и пассажиров. Кроме того, батарея подверглась дополнительному тесту на изоляцию при полном погружении на глубину 1 метр в течение 48 часов, сохраняя все эксплуатационные характеристики после интенсивной работы.

Заключительное испытание включало тест на устойчивость к перевороту, в котором Exlantix ET на скорости 70 км/ч наехал на препятствие и, проскользнув на боку, вернулся в исходное положение. Кузов кроссовера, выполненный на 88% из высокопрочной стали и алюминиевого сплава, обеспечил необходимую прочность, а силовая конструкция осталась неповрежденной, позволяя без проблем открыть все двери после теста.

Эти испытания подтвердили высокую степень безопасности Exlantix ET, устанавливая новые стандарты для электрических и гибридных премиальных автомобилей, и гарантируя защиту водителя и пассажиров в любых дорожных условиях.