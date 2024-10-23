Цены на кроссовер Geely Atlas значительно выросли

Стоимость кроссовера Geely Atlas поднялась на 64 тыс. руб. в базовой комплектации Luxury с передним приводом в сравнении с минувшим летом. Цены на другие версии автомобиля поднялись на 137 тыс. руб., сообщает Autonews.ru со ссылкой на результаты мониторинга прайс-листов на сайте автопроизводителя.

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В настоящее время стоимость Atlas в базовой версии Luxury продается за 3 293 990 руб. В начале августа машина оценивалась в 3 229 990 руб.

Цена машины в версиях Flagship и Flagship Sport с передним приводом составляет 3 566 990 и 3 666 990 руб. соответственно. В августе стоимость достигала 3 429 990 и 3 529 990 руб. Отмечается, что Geely Atlas 4WD имеет аналогичный набор комплектаций и отличается только наличием полного привода и иной коробкой передач — в полноприводной версии устанавливают 8-ступенчатый «автомат», в то время как в переднеприводных модификациях — 7-ступенчатый «робот».

«Стоимость автомобиля с полным приводом сейчас начинается от 3 566 990 руб. в версии Luxury. Кроссовер в комплектациях Flagship и Flagship Sport стоит 3 766 990 и 3 866 990 руб. соответственно», — говорится в публикации.

Ранее производитель Geely сообщил, что флагманской модели тяжелого грузовика на новой энергии, спирто-водородному тягачу Yuan Yuan Xinghan H удалось побить результат предыдущего рекордсмена. Как отмечается, автомобиль при полной загрузке 42 тонны проехал 1522,9 км, при этом общий расход метанола составил около 787 литров.