На съезде дорожников предложили отказаться от песко-соляных смесей

Современные реагенты имеют в составе антикоррозийные вещества. В Екатеринбурге состоялся Всероссийский съезд работников дорожного хозяйства. В ходе заседаний дорожным сообществом активно обсуждался перспективный план развития отрасли до 2035 года. Одним из важнейших вопросов, поднятых делегатами съезда, стал отказ от применения песчано-соляной смеси на российских дорогах.

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Инициативу поддержали руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков и председатель технического комитета по стандартизации № 418 «Дорожное хозяйство» Николай Быстров.

Отмечается, что обсуждался не столько отказ от самого материала, сколько технология борьбы со скользкими дорогами, наледью и гололедицей в холодное время года. Причин несколько. Прежде всего, затраты на последующий сбор и утилизацию песка, который остается на проезжей части и прилегающей территории до весны, а также на последующую очистку ливневой канализации и очистных сооружений.

Ещё одна острая причина — повышение экологических показателей, на которые крайне негативно влияют песок и соль. Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова при Минздраве РФ провёл анализ снега после применения смеси, собранного с дорог. Было установлено, что в нём содержались химические вещества I-II классов опасности, к которым относится бензапирен и мышьяк, мелкие частицы которого в последствии попадает в воздух.

Но самым главным фактором отказа от соли и песка на дорогах специалисты называют низкую эффективность. Данная технология изначально была разработана как постобработка, которую проводят после выпадения осадков, что повышает риски возникновения ДТП. Снежно-ледяные отложения в сочетании со смесью значительно ухудшают сцепление колеса с дорожным покрытием.

Современные технологии основаны на превентивной обработке дорожного полотна современными противогололедными материалами на основе чистых хлоридов, которые доказали свою эффективность и безопасность в ходе испытаний. Песко-соляные смеси вызывают коррозию металла, порчу обуви и шин, загрязнение воздуха, активное стирание асфальта. Современные реагенты в народе считаются вредными, однако, они не попадают в воздух, так как полностью растворяются, имеют в составе антикоррозийные вещества и специальные биофильные добавки для защиты обуви.