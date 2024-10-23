За 10 лет автомобили в России подорожали втрое

Если по итогам 2014 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в РФ составляла 1 млн рублей, то за 8 месяцев 2024 она уже достигла отметки в 3,1 млн рублей. Как сообщает "Автостат", за 10 лет машины в нашей стране подорожали втрое.

© РИА Новости

Среди основных причин роста цен эксперты называют ослабление рубля, рост ставок утилизационного сбора, увеличение стоимости логистики, общемировая и российская инфляция, а также дефицит поставки новых авто на российский рынок.

Специалисты отмечают, что до конца текущего года ожидается дальнейшее удорожание новых автомобилей.

Ранее в "Автостат Инфо" сообщили, что суммарный оборот с продаж новых легковых автомобилей в России в сентябре 2024-го составил 440 млрд рублей, относительно августа он прибавил +5,5%.

Всего по итогам января-сентября реализовано легковушек на 3,4 трлн рублей, что существенно выше аналогичного периода прошлого года, когда сумма составила 1,9 трлн рублей

Также стало известно, что продажи новых легковых автомобилей в России по итогам сентября 2024-го составили 150,88 тысяч штук, рост относительно сентября 2023-го - +36,7%