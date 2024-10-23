Кроссоверу Chevrolet Captiva и хэтчбеку Aveo добавили по особой версии

Обе пятидверки Шеви получили расширенный черный декор. Паркетнику еще достались акценты красного цвета, хэтчу — желтого. Вся техника прежняя.

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Трехрядный паркетник, который марка Chevrolet считает Captiva второго поколения, дебютировал в 2018 году, он является клоном уже почившего «китайца» Baojun 530. Кроссовер Шеви успел дважды обновиться – последний рестайлинг провели в 2023-м. И в том же году свою рыночную карьеру начали седан и хэтчбек Chevrolet Aveo новой генерации (но кое-где они известны как Sail).

У семейства Aveo близнецов среди «китайцев» нет, хотя эти машины тоже разработаны вместе с восточным партнером General Motors – с концерном SAIC. Любопытно, что «вторая» Captiva стала по-настоящему глобальной моделью – ее продают в странах Латинской Америки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. А вот свежие Aveo пока обитают лишь на латиноамериканских рынках. Так вот, теперь у кроссовера и хэтчбека (но не у седана) появилась спецверсия Black Edition – «почерневшие» пятидверки представлены в Мексике.

У нового исполнения Chevrolet Captiva в черном цвете выполнены вставка на радиаторной решетке, крыша (включая передние стойки), рейлинги, корпуса наружных зеркал, 18-дюймовые колеса и эмблемы марки. При этом спереди и по бокам имеются красные полоски, плюс кроссоверу достались красные тормозные суппорты. Сам кузов может быть окрашен в новый ярко-синий цвет Royal Blue.

В салоне особого паркетника – черная «кожа» с красной прострочкой. За основу для Black Edition взяли топовую комплектацию Premier, так что наряду со стандартными для всех версий модели шестью «эйрбэгами», мультимедиа с вертикальным планшетом и круиз-контролем в списке оборудования еще значатся климат-контроль, панорамный люк и камеры кругового обзора.

Техника прежняя. Мексиканцам Chevrolet Captiva доступна с бензиновой турбочетверкой 1.5 мощностью 146 л.с. и вариатором, привод исключительно передний.

Хэтчбек Chevrolet Aveo Black Edition – это тоже черная вставка на решетке, черные колеса (15-дюймовые), корпуса зеркал и эмблемы. Для особой пятидверки предусмотрен новый цвет кузова – кислотно-желтый Track Yellow. Причем в этот цвет еще окрашены тормозные суппорты и вставки на зеркалах.

Внутри Aveo Black Edition каких-то эксклюзивных деталей нет. В списке оборудования заявлены мультимедийная система с 8-дюймовым экраном, шесть подушек безопасности и камера заднего вида.

Мотор перешел с обычного хэтча – атмосферник 1.5 мощностью 99 л.с. Chevrolet Aveo Black Edition предложен исключительно с шестиступенчатой механикой, тогда как для стандартной пятидверки еще предусмотрен вариатор.

Кроссовер Chevrolet Captiva Black Edition станет доступен для покупки в конце октября, цена – 587 600 мексиканских песо (около 2,8 млн рублей по текущему курсу). Хэтчбек Aveo Black Edition поступит в продажу в конце ноября, он обойдется в 324 600 песо (1,6 млн рублей). О планах вывести «почерневшие» модели на другие рынки марка пока не сообщала.