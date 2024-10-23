Дорогой пикап Tesla Cybertruck попал в топ продаж в США

В США раскрыли данные о продажах электромобилей за третий квартал 2024 года. На это обратило внимание издание Insider.

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Tesla Cybertruck оказался на третьем месте рейтинга — за квартал было реализовано почти 17 тысяч автомобилей.

На втором месте оказался другой электрокар Tesla — Model 3. Автомобиль продали в количестве 58 тысяч экземпляров. Самым популярным электромобилем назвали Tesla Model Y — всего было реализовано 86 тысяч электрокаров.

Специалисты Insider отметили, что за неполный 2024 год Tesla удалось продать 28 тысяч Cybertruck. Это больше, чем было продано Ford F-150 Lightning, Rivian R1T и Chevy Silverado EV. Авторы отметили, что в США часто приобретают электрический транспорт с помощью лизинговых льгот, однако Cybertruck, оцененный в 100 тысяч долларов, нельзя купить посредством лизинга.

Журналисты напомнили, что пикап Tesla критиковали специалисты, сравнивая его с провальным автомобилем DeLorean, который был продан тиражом 9000 экземпляров. Однако электропикап уже обогнал DeLorean по продажам.

Ранее стало известно, что Tesla нарушила обещание начать продажу дополнительных аккумуляторов для пикапа Cybertruck в начале 2025 года. Также в компании снизили их емкость.