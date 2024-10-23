Названы самые популярные у женщин новые автомобили в России

Самыми популярными новыми автомобилями у женщин в России в этом году стали кроссоверы Omoda, Hyundai и Chery. Об этом говорится в исследовании аналитиков компании «Рольф» (есть у «Газеты.Ru»).

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«Женщины в 2024 году чаще всего покупали модели Omoda C5, Hyundai Tucson и Chery Tiggo 7 Pro Max. На эту тройку пришлось 16% покупок (в сети «Рольф» — «Газета.Ru») новых автомобилей», — говорится в исследовании.

Кроссовер Omoda, приобрели 364 представительницы прекрасного пола. На паркетник Hyundai пришлось 304 покупки, а на Chery — 263, отметили в «Рольфе».

В пятерку наиболее популярных у женщин машин также вошли еще два китайских кроссовера — Chery Tiggo 4 Pro и Haval Jolion. На их долю пришлось 244 и 243 продажи соответственно.

По сравнению с прошлым годом предпочтения у россиянок серьезно изменились. Из списка популярных автомобилей исчезли «Москвич 3», Mazda CX-4 и Hyundai Santa Fe.