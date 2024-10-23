BYD стремится ускорить завоевание европейского рынка электромобилей
Каждая компания строит свои планы, но не всегда они воплощаются так быстро, как ожидается. Особенно это касается китайского автогиганта BYD, который активно осваивает европейский рынок электромобилей. В Шэньчжэне надеялись на более стремительные результаты, однако столкнулись с тем, что завоевание рынка требует больше времени. BYD стремится к скорейшему покорению Европы, понимая, что в условиях быстро меняющейся индустрии времени на раскачку нет.
Компания располагает передовыми технологиями и огромными производственными мощностями, что теоретически должно обеспечить ей лидерство в сегменте электромобилей. Однако BYD осознает, что будущее непредсказуемо, и любые задержки могут оказаться критическими. Как сообщает издание SPEEDME.RU, одной из главных проблем для BYD в Европе остаются стереотипы: местные потребители по-прежнему с недоверием относятся к китайским автомобилям, считая их малоценной продукцией.
Несмотря на это, BYD активно расширяет свою дилерскую сеть в Европе. В Германии количество представительств увеличится с 26 до более чем 120 к концу следующего года, а в Испании откроются 40 новых дилеров. В планах компании — занять около 5% рынка электромобилей и гибридов. В перспективе BYD также намерена вывести на рынок Европы свои дочерние бренды, такие как Denza и YangWang, хотя основная доля продаж будет приходиться именно на автомобили под маркой BYD.
В числе возможных новинок, которые могут появиться на европейском рынке, находятся модели BYD Seal 06 GT и BYD Sea Lion 7, представленные на Парижском автосалоне.