Fiat представил обновление электрического хэтчбека 500e

Fiat представил обновленную линейку электрического 500e для 2025 года, добавив новую эксклюзивную версию Giorgio Armani Edition и сделав модель La Prima более доступной за счет снижения цены на 1000 евро (около 105 тыс. рублей). Покупателям предлагаются три варианта кузова: классический хэтчбек, версия с дополнительной дверью 3+1 и кабриолет с мягким верхом.

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Giorgio Armani Edition – это премиальная модификация, доступная только в формате трехдверного хэтчбека. Она оснащена мощным электромотором на 118 л.с. и аккумулятором емкостью 42 кВт-ч. В этой версии присутствуют панорамная крыша, высококачественная аудиосистема JBL и эксклюзивные 17-дюймовые диски. Внутри автомобиль украшен кожаной отделкой с фирменными элементами от Armani. Стоимость начинается от 41 490 евро (примерно 4,35 млн рублей), согласно данным издания 32CARS.RU.

Кроме того, Fiat заменил стандартную версию Urban на новую комплектацию Red, при этом цена осталась неизменной. Начальная стоимость Fiat 500e теперь составляет 28 990 евро (около 3 млн рублей), что делает его более привлекательным для покупателей.