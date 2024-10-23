У Kia Niro появилась «тритопливная» версия

Корейская Kia выпустила «тритопливный» Niro. Кроссовер может ездить на бензине, электричестве и газе и проезжать без дозаправки до 1600 километров. От обычного Niro HEV машина отличает только наличие ГБО, а также ценой — от 34 450 евро, или 3,6 миллиона рублей.

© Motor.ru

Новый Kia Niro Tri-Fuel может потреблять не только бензин, но и более дешёвый сжиженный нефтяной газ (LPG). Под капотом такого кроссовера стоит «атмосферник» 1.6 Smartstream GDI мощностью 90 лошадиных сил, ещё 43,5 силы накидывает встроенный в коробку передач электромотор. Комбинированная отдача — 126 лошадиных сил, немного меньше, чем у обычного Niro HEV.

© Kia

Впрочем, главное здесь не мощность, а запас хода. Топлива — 40 литров сжиженного газа и 42 литров бензина — по словам производителя, хватит, чтобы преодолеть без дозаправок до 1600 километров. При этом выбросы углекислого газа будут ниже на шесть процентов (для версии Business c 16-дюймовыми колёсами), а экономия на заправке достигнет 5 тысяч евро.

© Kia

Пока Niro Tri-Fuel продается только в Италии. Цены стартуют с 34 450 евро. Для кроссовера доступны восемь цветов кузова, в оснащение входят два экрана, каждый диагональю 10,25 дюйма, порты USB-C и прочее стандартное для модели оборудование.