Эксперт рассказал, почему с годами снижается мощность автомобиля.

Россиянам рассказали, почему с годами снижается мощность автомобиля. Специалисты говорят, что с каждым годом эксплуатации мощность автомобиля ощутимо снижается. Точные замеры мощности силового агрегата помогут определить в специализированных сервисах на динамическом стенде.

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Аппаратура покажет, при каких моментах достигается пиковая отдача мотора. Кроме того, можно будет узнать, насколько снизился данный показатель в сравнении с первоначальным. Диагностика будет оправдана ещё и потому, что так можно выявить проблемы в работе силового агрегата и прочих узлов автомобиля, пишет портал Naavtotrasse.ru.

По словам специалистов, даже абсолютно новый автомобиль может выдавать расхождение с показателями производителя в пределах 10%. В случае подержанных машин на динамику влияет очень многое — износ деталей двигателя и трансмиссии, подвески, состояние покрышек, погодные условия и даже температура воздуха.

Накануне россиян предупредили о новом способе кражи машин. Его называют «на лист бумаги» — простая, но работающая схема, рассчитанная на невнимательность водителя. В Госавтоинспекции рассказали весь процесс. Преступники крепят лист бумаги на заднее стекло автомобиля, закрывая обзор. Когда владелец машины садится в неё и запускает двигатель, то замечает этот лист и выходит, чтобы его убрать.